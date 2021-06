O presidente interino do Peru, Francisco Sagasti. EFE/Arquivo

O presidente interino do Peru, Francisco Sagasti, classificou nesta sexta-feira como "inaceitável" a carta de um grupo de oficiais militares aposentados que pediu ao alto comando das Forças Armadas para não reconhecer Pedro Castillo como presidente eleito, sugerindo um golpe de Estado.

Em uma mensagem exibida em cadeia nacional de televisão junto com a primeira-ministra, Violeta Bermúdez, e a ministra da Defesa, Nuria Esparch, Sagasti anunciou que a carta, que foi divulgada na noite desta quinta-feira, foi enviada à Procuradoria Geral da República para que eles possam prosseguir com as investigações que considerarem apropriadas.