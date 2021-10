7 out 2021

EFE Lima 7 out 2021

O presidente do Peru, Pedro Castillo, durante um discurso dirigido ao povo nesta quarta-feira. EFE/Presidência do Peru

O presidente do Peru, Pedro Castillo, encenou um distanciamento do partido governista Peru Libre nesta quarta-feira, ao remodelar o governo e deixar de fora os ministros ligados ao controverso líder da legenda marxista, Vladimir Cerrón, além de fortalecer a ala mais moderada do gabinete.

Entre os sete ministros afastados por Castillo estava o premiê Guido Bellido, que foi substituído por Mirtha Vásquez, ex-presidente do Congresso durante o período de transição após a crise política de novembro de 2020.