O Tribunal Eleitoral Especial de Lima abriu nesta segunda-feira um processo contra o presidente do Peru, Martín Vizcarra, para investigar se ele induziu votos nas eleições legislativas de janeiro ao pedir que a população escolha candidatos que defendam o fim da imunidade parlamentar.

A denúncia contra Vizcarra foi apresentada por Diethell Columbus, candidato ao Congresso pelo partido fujimorista Força Popular. Vizcarra terá agora três dias para dar explicações sobre a possibilidade de ter violado o princípio da neutralidade, que impede que o presidente participe da campanha.

Columbus incluiu na denúncia um discurso feito por Vizcarra na cidade de Lambayeque há dois dias. Na ocasião, o presidente pediu à população que "premie" com o voto os candidatos que "trabalhem para combater a corrupção, para eliminar a imunidade parlamentar e as desigualdades".

"Se vocês garantirem a eles isso, os escolherem, vamos trabalhar lado a lado com o Congresso para fazer as mudanças que vocês estão pedindo", disse Vizcarra no discurso.

Para Columbus, Vizcarra violou o princípio de neutralidade porque sabe que há partidos, como o próprio Força Popular, que não querem eliminar a imunidade parlamentar, mas sim melhorar as regras para que ela possa ser suspensa em casos de envolvimento em crimes.

"Essas declarações favorecem aqueles que compartilham da agenda política do presidente", afirmou o candidato fujimorista.

Nas eleições de janeiro, os peruanos elegeram 130 congressistas que completarão a atual legislatura, que vai até 2021, depois de Vizcarra ter fechado o Congresso em setembro por graves conflitos com a oposição.

A lista de candidatos do Força Popular, movimento fundado por Keiko Fujimori, filha do ex-presidente Alberto Fujimori, ocupa o segundo lugar nas pesquisas, perdendo apenas para o Ação Popular.