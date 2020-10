O presidente do Peru, Martín Vizcarra, foi mais um a manifestar insatisfação com o árbitro chileno Julio Bascuñán, após a derrota da seleção do país para a brasileira por 4 a 2, nesta terça-feira, pela segunda rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

"Acredito que uma equipe como o Brasil não precisa da ajuda da arbitragem para desequilibrar um jogo", disse o mandatário, no Palácio do Governo, em Lima, durante a inauguração do Conselho Nacional de Saúde Mental do país.