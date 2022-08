Da esquerda para a direita: Wilbert Rozas; Anibal Torres; Pedro Castillo; Claudia Dávila e Richard Tineo Quispe. EFE/ Presidência do Peru

O presidente do Peru, Pedro Castillo, trocou nesta quarta-feira os titulares das pastas de Defesa, Meio Ambiente e Mulheres e Populações Vulneráveis, com os quais já são mais de 60 ministros nomeados para os quatro gabinetes já formados pelo governante em pouco mais de um ano.

Em uma cerimônia no Palácio do Governo, anunciada apenas 15 minutos antes do ato, o chefe de Estado empossou o advogado e militar Richard Tineo Quispe como novo titular da Defesa, em substituição de José Luis Gavidia, que renunciou na semana passada "por motivos estritamente pessoais", segundo afirmou em uma carta enviada a Castillo.