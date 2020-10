O presidente do Quirguistão, Sooronbay Jeenbekov, apresentou nesta quinta-feira a renúncia do cargo, alegando ser uma tentativa para tirar a antiga república soviética de uma crise política e institucional iniciada após as eleições parlamentares do último dia 4.

"A integridade do país, a unidade da nossa população e a paz na sociedade são tudo para mim. Eu não me apego ao poder, não quero que a história se lembre de mim como o presidente que derramou sangue e atirou nos cidadãos. Por isso, tomei a decisão de renunciar", disse o mandatário, em declarações veiculadas pela agência de notícias local "AKIpress".