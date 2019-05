O presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, ameaçou nesta terça-feira atirar contra as pessoas que se atreverem a participar de manifestações contrárias ao governo, depois da convocação de protestos feita por ativistas.

Kiir alertou em discurso que, se os jovens se manifestarem contra o Poder Executivo, "isto poderia levar à morte de alguns se o governo decidir usar armas automáticas".