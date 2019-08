O presidente do Turcomenistão, Gurbanguly Berdimuhammedow, apareceu nesta segunda-feira em público no Fórum Econômico do Cáspio, após os rumores de que tinha morrido devido a um problema renal.

Os veículos de imprensa oficiais do país centro-asiático divulgaram previamente vários vídeos nos quais era possível ver Berdimuhammedow jogando bola e montando a cavalo durante suas férias, mas nenhum meio independente conseguiu verificar a data na qual as imagens foram gravadas.