O presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez, iniciou nesta quarta-feira um tratamento de radiocirurgia para tratar o câncer no pulmão direito diagnosticado há alguns dias, informou o governo do país.

Segundo nota assinada pelo oncologista Mario Cuello e por Mario Zelarayán, integrante do Departamento Médico da presidência do Uruguai, Vázquez poderá seguir trabalhando normalmente apesar do início do tratamento.