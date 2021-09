A gestão do presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, conta com a aprovação de 61% da população do país, segundo pesquisa realizada pela empresa de consultoria Factum, que foi divulgada nesta quarta-feira.

A consulta apontou que 35% dos uruguaios desaprovam o atual governo, enquanto 3% das pessoas ouvidas não têm opinião favorável ou desfavorável.