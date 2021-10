6 out 2021

EFE Santo Domingo 6 out 2021

O presidente da República Dominicana, Luis Abinader, fez um apelo nesta terça-feira à realização de uma reforma profunda na Polícia Nacional, após um agente ter matado um civil com um tiro na cabeça no último fim de semana, em um novo ato violento que repercute no trabalho da instituição.

Abinader esteve presente no velório da vítima, a arquiteta Leslie Rosario, e prometeu que a reforma da polícia não será feita com "remendos", mas trabalhará para "transformar" a estrutura da força policial, o que é altamente questionada pela corrupção e pelos métodos violentos dos agentes.