O presidente do Egito, Abdul Fatah al Sisi, afirmou nesta sexta-feira no Cairo, após chegar de Nova York, que os egípcios não devem se preocupar com nada em referência aos protestos convocados para hoje contra seu governo e que começaram na semana passada.

"Todos vocês precisam saber todos que o povo egípcio já está muito mais consciente. O que aconteceu antes não pode acontecer novamente. Por Deus e por vocês. Então, não se preocupem com nada", disse o presidente após aterrissar na capital egípcia, em declarações à emissora de TV "Extra News".