O presidente eleito da Colômbia, Gustavo Petro, confirmou nesta terça-feira ter se reunido em Bogotá com embaixadores de países europeus, para discutir temas como a paz global e a crise climática.

De acordo com o vencedor do pleito realizado há quase duas semanas, o encontro serviu para firmar as bases uma "agenda a ser construída" no futuro.