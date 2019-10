O presidente eleito da Argentina, Alberto Fernández, pediu nesta terça-feira, em seu primeiro discurso desde as eleições do último domingo e que teve como tema principal a pobreza no país, uma união nacional para combater a fome.

"Vamos arregaçar as mangas para que ninguém mais na Argentina passe fome", afirmou Fernández durante ato na província de Tucumán, onde participou da posse do governador Juan Manzur, reeleito para seu segundo mandato.

O peronista afirmou que a pobreza "afeta quatro em cada dez argentinos" e culpou o governo de Mauricio Macri pelo problema.

"O maior dano que eles (governo Macri) fizeram durante todo este tempo foi condenar quatro em cada dez argentinos à pobreza. Pela primeira vez em muito tempo ouvimos a palavra fome novamente entre nós", disse.

De acordo com os últimos dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec), 35,4% da população vive abaixo da linha da pobreza, o que representa 25,4% do total de famílias, e a taxa de indigência é de 7,7%.

Alberto Fernández disse que, apesar do difícil cenário, está confiante em levantar o país e construir "o futuro que começou no último domingo", quando foi eleito em primeiro turno o novo presidente da Argentina, com 48,10% dos votos, contra 40,37% de Mauricio Macri.

Como fez durante a campanha eleitoral, o peronista baseou seu discurso na redução da pobreza, no compromisso com a saúde e a educação pública, direitos que, para ele, foram diminuídos durante os quatro anos do mandato de Macri, que ficará no poder até 10 de dezembro.

"Há quatro anos eles vêm insistindo que, para a Argentina progredir, esses direitos devem ser retirados. Não conheço nenhuma sociedade que se torne forte sem os seus direitos", afirmou. EFE

