22 out 2021

EFE Quito 22 out 2021

O presidente do Ecuador, Guillermo Lasso (C) EFE/ Jose Jacome

O presidente do Equador, Guillermo Lasso, disse que "respeita" a independência do Ministério Público, após tomar conhecimento de que foi aberta uma investigação prévia a respeito da presença de seu nome no escândalo Pandora Papers, e garante que "responderá aos órgãos competentes".

"O chefe do Estado - fiel aos seus princípios democráticos - respeita a atuação de todas os órgãos judiciais do Estado, pelo que responderá aos órgãos competentes para reiterar o cumprimento da lei e a transparência em todas as suas ações, como já fez em ocasiões anteriores", diz um comunicado divulgado hoje, mas datada de quinta-feira.