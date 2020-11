Donald Trump ateou fogo no cenário político dos Estados Unidos em 2016 e permanece absorto nas chamas, esperando que a mesma mensagem que o levou à Casa Branca daquela vez lhe permita agora permanecer no poder para um segundo mandato sem alterações na agenda e apesar do desgaste provocado pela pandemia do novo coronavírus.

O presidente americano tem sido guiado quase toda a vida pela necessidade de aprovação: a de seu pai, a do mundo empresarial de Nova York e, mais tarde, a dos EUA.

Quatro anos depois de surpreender o mundo com uma impressionante vitória sobre Hillary Clinton, Trump agora está em uma situação mais incerta do que daquela vez nas urnas.

Desgastado pelo número astronômico de mortes por Covid-19, a pior crise econômica do país desde a Grande Depressão e um movimento popular contra a injustiça racial, Trump lançou as bases para questionar o resultado das eleições se ela não correr conforme o que ele espera, o que pode desencadear mais violência e litígios no país.

TRUMP CONTRA A MÁQUINA.

Quando se trata de convencer os eleitores, o presidente se comprometeu com a mesma estratégia eleitoral que funcionou para ele em 2016, a de se traçar um perfil como inimigo do 'establishment' do país.

Pouco importa que Trump agora comande grande parte da máquina: em sua imaginação e na de seus apoiadores, o chamado 'deep state' sempre foi controlado pela oposição e seus supostos "infiltrados" na burocracia governamental, e tem laços com seu adversário no pleito, o ex-vice-presidente democrata Joe Biden.

"Passamos os últimos quatro anos reparando os danos que Joe Biden infligiu nos últimos 47 anos (de sua carreira política)", disse Trump durante seu discurso na convenção nacional do Partido Republicano, em agosto.

O político e empresário, de 74 anos, continua sendo visto como um estranho no meio do que ele define como o "atoleiro" de Washington, apesar do fato de que, desde que chegou ao poder, ele tem alimentado os interesses de muitos poderosos, incluindo os lobistas que agora o ajudam na reeleição.

Quando o atual presidente desceu a escada rolante dourada da Trump Tower e anunciou sua campanha presidencial, em 2015, o então magnata do ramo imobiliário tornou-se o pior pesadelo do Partido Republicano, mas o que se vê hoje é que a legenda se moldou para acomodá-lo, deixando para trás algumas de suas figuras-chave e prioridades.

REAÇÃO A OBAMA.

Desde que chegou ao poder, em janeiro de 2017, Trump abraçou a provocação como uma forma de governo e uma ferramenta de distração, atacando a mídia e testando as instituições do país, cujos tribunais trataram de centenas de ações judiciais contra muitas de suas políticas.

Ele revolucionou Washington através do Twitter e regularmente manipula ou exagera os fatos, com mais de 22.000 mentiras ou falsas alegações desde que chegou ao poder, de acordo com uma contagem do jornal "The Washington Post".

Com o slogan "EUA primeiro", Trump virou o relacionamento com aliados de Washington como o Canadá e a União Europeia de cabeça para baixo, liderou uma aproximação histórica com a Coreia do Norte - que depois ficou paralisada por mais de um ano - e transformou a China em seu pior inimigo, com uma guerra comercial.

Sua ascensão ao poder foi uma reação ao mandato do ex-presidente Barack Obama, a quem Trump dirigiu ataques desde 2011 e cujo legado ele trabalhou para apagar, retirando os EUA do acordo nuclear com o Irã e do pacto climático de Paris, além de congelar o reatamento das relações com Cuba.

Embora Trump tenha derrubado muitas das normas de Obama e nomeado um número recorde de juízes conservadores para tribunais federais, incluindo três para a Suprema Corte, ele não cumpriu uma de suas principais promessas de campanha: revogar a reforma da saúde de 2010, conhecida como "Obamacare".

SOMBRA DO MURO.

Em relação a outra promessa midiática, a construção de um muro na fronteira com o México, Trump cumpriu parcialmente: conseguiu erguer quase 640 quilômetros, embora a grande maioria tenha sido para substituir uma cerca já existente; e não há nenhuma indicação de que o país vizinho irá cobrir os custos, como o presidente americano alegou que ocorreria.

Sobre a questão da migração, Trump corroeu profundamente o direito dos imigrantes indocumentados de pedir asilo, enviando-os ao México para esperar meses por uma nomeação em um tribunal dos EUA. Além disso, tentou restringir a imigração legal e forçar paralelos entre o perfil dos indocumentados e criminosos, sem nuances.

Trump passou quase todo seu mandato sob investigação: primeiro houve a investigação sobre a trama russa do procurador especial Robert Mueller, que terminou em 2019 sem maiores consequências; e depois o julgamento político concluído em fevereiro, que ilibou o presidente de duas acusações por suas pressões sobre a Ucrânia relacionadas a negócios supostamente irregulares de Hunter Biden, filho de Joe Biden, no país europeu.

FAMÍLIA.

Nascido em Nova York em 1946 e descendente de imigrantes alemães, Donald John Trump formou-se em economia financeira. Aos 28 anos, ele assumiu os negócios imobiliários do pai e depois entrou para o setor de cassinos, com uma ascensão às vezes complicada e marcada por dívidas.

Produtor dos concursos de beleza Miss Universo e Miss EUA, Trump estreou seu próprio programa de televisão, "The Apprentice" ("O Aprendiz", em português), na última década, no qual vários candidatos concorriam a um emprego em sua corporação, o que alimentou sua fama e impulsionou sua carreira presidencial.

Com uma fortuna pessoal estimada em cerca de US$ 2,1 bilhões, Trump é casado com a modelo eslovena Melania Trump desde 2005, com quem tem um filho. Antes disso, foi casado com Ivana Trump, com quem teve três filhos, e com a atriz Marla Maples, com quem teve uma filha. EFE

