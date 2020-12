O presidente do Irã, Hassan Rohani, expressou nesta quarta-feira sua alegria pelo fato do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estar perto de deixar o cargo e o chamou de "terrorista" e "desprovido de princípios humanos".

"Não estamos entusiasmados com a chegada do Sr. Biden, mas certamente estamos muito felizes com a saída de Trump", disse Rohani, durante a sessão semanal de gabinete, informou o site oficial da Presidência.