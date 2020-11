O presidente do Iraque, Barham Saleh, ratificou nesta quinta-feira a nova lei eleitoral, que o Parlamento vinha processando desde o ano passado e que foi uma das principais reivindicações dos manifestantes que saíram às ruas em outubro de 2019 para pedir uma mudança no sistema político.

O chefe de Estado disse que ao aprovar a nova lei cumpriu o seu dever constitucional. Ele ressaltou que o texto aprovado pelos deputados no final de outubro não satisfaz todas as aspirações, mas o considera uma evolução e um bloco básico no caminho da reforma.