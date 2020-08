O presidente do Líbano, Michel Aoun, afirmou nesta terça-feira em entrevista para a imprensa italiana, que o partido libanês Hezbollah não tinha um depósito de armas no porto onde ocorreu a explosão do último dia 4, que causou a morte de pelo menos 180 pessoas e deixou mais de 5 mil feridos.

Ele observou que "embora pareça que foi um acidente", todos os rastros, incluindo o do depósito do Hezbollah, serão investigados, como, por exemplo, "muitas testemunhas dizem que viram ou ouviram aviões voando antes da explosão", disse em entrevista publicada hoje pelo jornal italiano "Corriere della Sera".