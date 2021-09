Cidade do México

EFE Cidade do México 6 set 2021

EFE/Presidencia do México

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, afirmou nesta segunda-feira que será entregue uma carta sobre imigração destinada ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, daqui três dias, antes da reunião, em Washington, do Diálogo Econômico de Alto Nível (Dean).

No encontro, marcado para a próxima quinta-feira, também estarão o secretário de Relações Exteriores do México, Marcelo Ebrard, além da secretária de Economia, Tatiana Clouthier, além do subsecretário de Fazenda e Crédito Público, Gabriel Yorio.