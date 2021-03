O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, disse nesta segunda-feira estar com "vergonha" da polícia mexicana que neste final de semana assassinou a imigrante salvadorenha Victoria Esperanza Salazar, na cidade turística de Tulum, no sudeste do país.

"Ela foi submetida pela polícia, por quatro elementos da polícia de Tulum, e Quintana Roo, ela foi brutalmente tratada e assassinada, é um fato que nos enche de tristeza, dor e vergonha", disse o presidente, durante entrevista coletiva no Palácio Nacional.