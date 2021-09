O presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, expressou nesta sexta-feira, na Assembleia Geral das Nações Unidas, a "decepção" de seu governo com o mecanismo Covax e convocou um debate internacional para analisar sua lentidão.

"A covid-19 trouxe à luz algumas realidades que devemos enfrentar. Tem sido difícil para muitos países como o nosso ter de dizer aos nossos povos que apesar de terem administrado e pago as vacinas dentro do prazo através do mecanismo Covax, elas não chegaram a tempo", disse o presidente.