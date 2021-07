O presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, viaja nesta sexta-feira a Miami com a primeira-dama, Silvana López-Moreira, após a confirmação da descoberta dos corpos de três de seus parentes desaparecidos no desabamento do edifício Champlain Towers South.

Abdo Benítez permanecerá nos Estados Unidos até a próxima terça-feira "por razões particulares relacionadas aos fatos ocorridos na cidade de Miami", conforme informa em nota enviada à Suprema Corte de Justiça.