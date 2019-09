O presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, começou nesta segunda-feira a verificar o estado dos novos focos de incêndio detectados no Chaco paraguaio, na região ocidental do país, onde mais de 68 mil hectares já foram queimados.

O mandatário está hoje na cidade de Marechal Estigarribia, no Chaco, na Base Aérea número 5, como ele mesmo informou em suas redes sociais.