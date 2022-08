O presidente do Peru, Pedro Castillo, declarou nesta quinta-feira à procuradora-geral da República, Patricia Benavides, que não faz parte de "nenhuma rede criminosa" e que provará sua inocência porque não roubou nem matou ninguém, segundo comentou à imprensa após ser interrogado por um dos casos de suposta corrupção aos quais responde.

O chefe de Estado conversou com a imprensa no pátio do Palácio de Governo, onde afirmou não fazer parte de "nenhuma rede criminosa" e frisou o que tinha dito à procuradora-geral.