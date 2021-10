27 out 2021

EFE Lima 27 out 2021

O presidente do Peru, Pedro Castillo. EFE/POOL/Arquivo

O presidente do Peru, Pedro Castillo, afirmou nesta terça-feira que seu governo vai respeitar a liberdade de empreendimento, após as críticas recebidas por promover a nacionalização do campo de gás natural de Camisea.

No Twitter, Castillo escreveu que, "como governo do povo, somos e seremos respeitosos com a liberdade de empreendimento".