EFE/EPA/YONHAP SOUTH KOREA OUT

O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, anunciou nesta terça-feira a nomeação de Chung Sye-kyun, ex-presidente do Parlamento, para o cargo de primeiro-ministro durante a segunda metade do mandato presidencial.

Com a nomeação de Chung, que ainda precisa ser aprovada pelo Parlamento, Moon parece ter buscado um candidato com um perfil econômico em um momento de estagnação para o crescimento do país.

Chung, que presidiu a Assembleia Nacional (Parlamento) entre junho de 2016 e maio de 2018, trabalhou como diretor do grupo automotivo SsangYong durante 17 anos antes de entrar na política.

Já no meio do mandato de cinco anos, Moon também buscou em Chung, de 69 anos e graduado em direito, um primeiro-ministro (equivalente a um vice-presidente na Coreia do Sul) experiente.

O país vive uma paralisação parlamentar devido aos conflitos entre os principais partidos, o governante Partido Democrático e o conservador Partido Coreia Liberdade, a respeito da reforma do sistema eleitoral e do Ministério Público.

Caso seja aprovado, Chung substituirá como primeiro-ministro Lee Nak-yon, conhecido político liberal que ocupava o cargo desde maio de 2017, pouco depois da vitória eleitoral de Moon.