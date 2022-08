O presidente de Angola, João Lourenço, tentará a reeleição nas eleições gerais que acontecerão no país nesta quarta-feira, as mais concorridas desde a introdução do sistema democrático pluripartidário, em 1992.

Quase 14,4 milhões de eleitores, de uma população total de 33 milhões de pessoas, estão aptos a ir às urnas em 13.238 colégios eleitorais, a partir das 7h locais (3h de Brasília) de amanhã. As seções eleitorais serão fechadas às 17h (13h de Brasília).