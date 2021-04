O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, testou negativo nesta segunda-feira para Covid-19, após ter contato com um paciente do novo coronavírus nos últimas dias, confirmaram fontes da presidência à Agência Efe.

O presidente teve que se submeter a esse teste PCR para detectar a possível presença do coronavírus depois que, no sábado, uma pessoa com quem teve contato no dia 29 de março testou positivo.