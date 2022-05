A primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, se encontrará com refugiados da guerra na Ucrânia em viagens a Romênia e Eslováquia no final desta semana e no início da próxima.

A Casa Branca disse em um comunicado que a esposa do presidente americano, Joe Biden, chegará à Romênia na sexta-feira, e no dia seguinte viajará para a Eslováquia.