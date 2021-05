A Feira Internacional de Turismo de Madri (Fitur), o primeiro grande evento mundial do setor durante a pandemia, começou nesta quarta-feira com uma mensagem de incentivo, o sinal que a área esperava para iniciar seu renascimento.

Embora a 41ª edição do evento seja atípica, transferida de janeiro a maio e com menor presença de público devido ao coronavírus, a simples abertura da feira, com direito à presença do secretário-geral da Organização Mundial do Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, gera otimismo entre os participantes, ansiosos para recuperar um setor chave na economia global.