A primeira-ministra da Finlândia, Sanna Marin, se envolveu em uma polêmica nesta quinta-feira, após o vazamento de um vídeo no qual ela aparece cantando e dançando em uma festa privada durante as férias com um grupo de amigos.

O vídeo, divulgado na tarde de quarta-feira pelo tabloide sensacionalista "Iltalehti", roubou a atenção da imprensa finlandesa e ofuscou o congresso do Partido Social-Democrata (SDP) dirigido por Marin, de 36 anos.