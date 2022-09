A primeira-ministra da Suécia, a social-democrata Magdalena Andersson, anunciou nesta quarta-feira que apresentará sua renúncia amanhã após a confirmação da derrota do bloco de centro-esquerda contra a oposição de direita nas eleições legislativas de domingo.

Com 99,7% dos distritos eleitorais apurados, a oposição de direita ganhou as eleições por três cadeiras, 176 a 173, segundo a contagem de hoje da Autoridade Eleitoral, que inclui o voto estrangeiro e os votos antecipados enviados dentro do prazo, mas que não chegaram a tempo.