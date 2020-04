A primeira morte nos Estados Unidos em decorrência da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, aconteceu em 6 de fevereiro e não no dia 26 do mesmo mês, como estava reportado, segundo informações divulgadas pelas autoridades do condado de Santa Clara, no estado da Califórnia.

De acordo com comunicado, os órgãos locais de saúde apontaram que a autópsia de dois corpos, um de pessoa falecida no dia 6 e outra no dia 17, indicaram a presença do patógeno, a partir de exame de DNA, que foi ratificado pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), agência do governo federal.