O diretor-geral de Vigilância Sanitária do Paraguai, Guillermo Sequera. EFE/Arquivo

O primeiro caso confirmado de varíola dos macacos no Paraguai é um paciente entre 30 e 35 anos de idade que passou duas semanas no Brasil, disseram as autoridades da saúde em Assunção nesta sexta-feira.

"É um caso do Brasil", detalhou o diretor-geral de Vigilância Sanitária, Guillermo Sequera, em entrevista coletiva sobre a situação epidemiológica do país.