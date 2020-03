O primeiro Gre-Nal da história da Taça Libertadores, disputado nesta quinta-feira na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, teve nada menos que oito expulsões e terminou empatado em 0 a 0, apesar das chances criadas pelos dois lados e das três finalizações que bateram na trave.

O primeiro tempo na capital gaúcha foi de muita vontade, marcação forte, mas poucas chances de gol. Logo aos quatro minutos, Pedro Geromel obrigou o goleiro Marcelo Lomba a fazer grande defesa ao cabecear no canto. Na resposta do Colorado, aos 12, Edenílson soltou uma bomba de fora da área, e Vanderlei interceptou.

Na segunda etapa, aos 23 minutos, Geromel cortou mal, Moisés recolheu e deu para o próprio Edenílson, que acertou a trave. Mais tarde, aos 34, foi Boschilia quem acertou o poste ao aproveitar bom passe de Guerrero.

A melhor chance do Tricolor apareceu quatro minutos depois, quando Bruno Fuchs deu um presente para Everton, que passou para Luciano. O atacante tentou por cobertura e quase marcou um golaço, mas errou por centímetros.

Nos instantes finais, houve uma série de cenas lamentáveis. Em briga generalizada, e o árbitro argentino Fernando Rapallini expulsou três jogadores de cada lado entre os que ainda estavam jogando: Luciano, Pepê e Caio Henrique dos donos da casa, e Moisés, Edenílson e Victor Cuesta da equipe visitante. Sobrou vermelho também para Paulo Miranda e Praxedes, que estavam nos bancos de Grêmio e Inter, respectivamente.

Ainda houve tempo para mais uma bola na trave, desta vez do Imortal. Victor Ferraz acionou Lucas Silva, que encheu o pé e carimbou o travessão, aos 59 minutos - houve nada menos que 16 de acréscimo devido à briga.

Com o empate, os dois rivais têm quatro pontos cada no grupo E da Libertadores, e o Colorado ocupa a liderança no saldo de gols. A terceira posição da chave é do América de Cali, que na terça-feira foi a Santiago e bateu a Universidad Católica por 2 a 1. O time chileno ainda não pontuou e segura a lanterna.

O Gre-Nal foi o último jogo pela competição continental antes de uma suspensão anunciada nesta quinta pela Conmebol devido à propagação do novo coronavírus. A entidade informou que a bola voltará a rolar apenas no dia 7 de abril.