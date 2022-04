O presidente do Conselho de Ministros do Peru, Aníbal Torres, afirmou nesta quarta-feira que os ataques ocorridos ontem contra uma sede do Poder Judiciário e outras instalações privadas após uma manifestação antigovernamental estavam previstos desde um dia antes.

"Na parte da tarde, ocorreram incidentes que todos conhecemos, que já estavam planejados desde o dia anterior. Lamentavelmente, essa mobilização se desencadeou desta forma", declarou Torres em uma coletiva de imprensa após uma sessão do Conselho de Ministros.