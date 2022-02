O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou nesta quarta-feira o envio de mais armas para a Ucrânia, para serem utilizadas na defesa do país do Leste Europeu, diante da ameaça iminente de invasão em grande escala pela Rússia.

"Diante do comportamento cada vez mais ameaçador da Rússia e alinhado com nosso apoio anterior, o Reino Unido oferecerá um pacote adicional de apoio militar à Ucrânia", disse o premiê, em sessão de perguntas realizada no Parlamento britânico.