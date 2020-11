O primeiro-ministro da Armênia, Nikol Pashinyan, descartou nesta segunda-feira renunciar ao cargo devido ao acordo que assinou com o Azerbaijão para interromper a guerra em Nagorno Karabakh e afirmou que, apesar dos protestos liderados pela oposição que tomaram as ruas da capital Yerevan, seu objetivo neste momento é restaurar a estabilidade do país.

"Há apenas um tema na minha agenda: garantir a estabilidade em meu país. Não há nenhum outro assunto", insistiu ele durante uma entrevista coletiva virtual.