O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, garantiu nesta segunda-feira que está bem e que não tem qualquer sintoma da Covid-19, ao iniciar período de quarentena na residência oficial do chefe de governo, devido contato com um infectado pelo novo coronavírus.

O premiê, que chegou a ser internado em uma UTI hospitalar, em abril, pouco depois de testar positivo para o patógeno, gravou um vídeo e explicou que agentes de saúde o contataram após o sistema de rastreamento do novo coronavírus, que mantém no celular, ter registrado o contato com um infectado.