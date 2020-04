O primeiro-ministro interino da Irlanda, Leo Varadkar, reativou a licença de médico para trabalhar em um hospital de Dublin, capital do país, diante da escassez de profissionais que atuam no atendimento aos pacientes com Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

O integrante do partido Fine Gael, filho de um imigrante indiano e primeiro chefe de governo irlandês declaradamente homossexual, praticou a medicina durante sete anos, mas se licenciou em 2013, quando assumiu como titular do Ministério da Saúde local.

Segundo publicou o jornal "The Irish Times", Varadkar, de 41 anos, deu entrada na renovação da licença profissional no mês passado, quando a pandemia da Covid-19 começou a avançar no país.

O sistema nacional de saúde (HSE) vem fazendo campanha para que médicos e outros agentes que estavam afastados das funções voltassem a atuar, conseguindo a adesão de cerca de 50 mil profissionais.

De acordo com o "The Irish Times", a princípio, Varadkar trabalhará no sistema de avaliação telefônica, em que é possível realizar um primeiro exame em pessoas que afirmam terem estado em contato com infectados pelo novo coronavírus.

O primeiro-ministro interino, que ainda tenta formar governo, é de família ligada à área de saúde, sendo filho de médico e enfermeira. As duas irmãs de Varadkar, assim como o marido dele, Matthew Barrett, também atuam no setor.