O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, advertiu nesta segunda-feira que apresentará sua renúncia se as duas forças que governam o país, o antissistema Movimento Cinco Estrelas (M5S) e o ultradireitista Liga, não se comportarem de forma leal.

"As forças políticas que governam a Itália têm que ser conscientes das suas responsabilidades. Se não acontecer uma clara assunção de responsabilidade e os compromissos não forem coerentes, porei meu cargo nas mãos do presidente da República", afirmou Conte em entrevista coletiva na sede do governo em Roma.