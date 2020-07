O primeiro-ministro da Tunísia, Elyes Fakhfakh, renunciou ao cargo nesta quarta-feira, após várias semanas de polêmica pelo suposto envolvimento em um crime de corrupção, e inseriu o país em uma grave crise política, além da econômica e social que já dura meses.

Segundo a estação de rádio local "Mosaïque FM", o chefe do governo apresentou a renúncia após uma reunião no palácio de Cartago com o presidente da República, Kais Said, o presidente do Parlamento e parceiro do governo, Rachid Ghannouchi, e o secretário-geral do UGTT, principal sindicato do país e importante mediador político, Noureddine Tabboubi.