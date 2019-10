O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, anunciou neste sábado, ao tomar posse no cargo para um segundo mandato, um aumento do salário mínimo no país e o avanço em reformas estruturais, entre as linhas básicas do novo governo.

O novo mínimo, que é de 600 euros (R$ 2,67 mil), chegará aos 750 euros (R$ 3,33 mil) em 2023, quando acabará o mandato. A justificativa é a inflação progressiva, diante da "dinâmica do emprego e crescimento econômico".