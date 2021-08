O primeiro-ministro do Haiti, Ariel Henry. EFE/Arquivo

O primeiro-ministro do Haiti, Ariel Henry, afirmou nesta sexta-feira que, superada a "etapa de emergência", depois do terremoto de 7,2 graus na escala Richter registrado no sábado passado, o grande desafio das autoridades locais será a reconstrução de áreas afetadas.

O tremor, que teve como epicentro a região de Saint-Louis du Sud, a dez quilômetros de profundidade. matou cerca de 2,2 mil pessoas.