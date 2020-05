O primeiro-ministro da Rússia, Mikhail Mishustin, afirmou nesta segunda-feira que o país conseguiu controlar a propagação da Covid-19 e que a situação epidemiológica no país é positiva, com o primeiro dia desde 1º de maio com registro de menos 9 mil novos casos diários.

"A situação segue sendo complicada, mas pode-se constatar uma frenagem no aumento da mortalidade", disse o chefe de governo, em reunião do conselho de coordenação do combate à pandemia.

"Segundo as avaliações mais cautelosas, a dinâmica é positiva", completou o primeiro-ministro, que, inclusive, foi infectado pelo novo coronavírus em 30 de abril.

De acordo com os dados divulgados nesta segunda-feira, a Rússia atingiu a marca de 290.678 casos, sendo 8.926 nas últimas 24 horas, a menor marca deste mês. Além disso, houve 2.722 desde o início da pandemia no país.

Segundo as informações dadas pelo primeiro-ministro, 27 regiões da Rússia, de um total de 85, estão prontas para relaxar as restrições impostas para conter a propagação do novo coronavírus.

Além disso, até o momento, 70.209 pessoas são consideradas curadas da Covid-19.

Moscou segue sendo o epicentro da epidemia, com 146.062 casos, sendo 3.238 nas últimas 24 horas, o que representa o terceiro dia consecutivo com menos de 4 mil. A capital russa, além disso, já teve 1.580 mortes.