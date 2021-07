O primeiro-ministro interino do Haiti, Claude Joseph. EFE/Arquivo

O primeiro-ministro interino do Haiti, Claude Joseph, que comanda o Haiti desde o assassinato do presidente Jovenel Moise, no dia 7 de julho, renunciará ao cargo e cederá o poder a Ariel Henry, segundo confirmou à Agência Efe o ministro de Assuntos Eleitorais, Mathias Pierre.

Henry foi nomeado primeiro-ministro dois dias antes da morte de Moise, mas não chegou a tomar posse. No sábado passado, ele recebeu apoio das Nações Unidas e de um grupo de países para formar governo.