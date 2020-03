O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, confirmou nesta terça-feira que fez pedido ao Comitê Olímpico Internacional (COI) para que os Jogos de Tóquio, que aconteceriam entre 24 de julho e 9 de agosto, sejam adiados em um ano.

O chefe de governo admitiu a informação antecipada mais cedo pela imprensa local, pouco depois de conversar com telefone com o presidente do COI, Thomas Bach, sobre o impacto da pandemia do novo coronavírus na organização do evento poliesportivo.