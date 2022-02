O primeiro-ministro interino da Líbia, Abdulhamid Dbeibah, sofreu nesta quinta-feira uma tentativa de assassinato, cometida por vários homens, quando retornava de carro para casa, em Trípoli, segundo uma fonte ligada ao chefe de governo relatou ao jornal local "The Libya Observer".

Segundo as informações da pessoa, que preferiu não se identificar, Dbeibah, estava no banco do passageiro, na frente do veículo, que que foi alvo de diversos disparos. Os autores do ataque conseguiram fugir logo em seguida.