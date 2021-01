O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, apresentou nesta terça-feira sua renúncia ao presidente da República, Sergio Mattarella, que decidiu aceitá-la e iniciar consultas com os partidos políticos para resolver a crise, informou o Chefe de Estado.

Agora, Mattarella vai abrir uma rodada de consultas que terá início amanhã e continuará na quinta-feira para analisar as diferentes soluções para a crise governamental, que começou após a saída da coalizão governamental do partido Italia Viva, do ex-primeiro-ministro Matteo Renzi.